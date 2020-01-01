توديبو يقترب من الدوري الألماني وبرشلونة يرفض الرحيل النهائي

نادي برشلونة يقترب من السماح للاعبه جيان كلير توديبو بالرحيل في فترة إعارة لصفوف شالكه.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن رحيل اللاعب الفرنسي جيان كلير توديبو عن صفوف برشلونة قد أصبح وشيكًا للغاية خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن اللاعب الفرنسي قد اقترب من الانضمام لصفوف شالكه الألماني ويفصل إتمام الصفقة تفاصيل قليلة للغاية.

وستكون الصفقة عبارة عن فترة إعارة يمضيها اللاعب في صفوف النادي الألماني حتى نهاية الموسم الجاري ويعود من بعدها لبرشلونة.

ويرفض فريق برشلونة التخلي عن اللاعب بشكل نهائي، حيث أراد شالكه إدراج بندًا يسمح لهم بشرائه في نهاية فترة الإعارة.

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ولا يعد فريق شالكه هو الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب، حيث أرادت أندية عديدة ضمه خلال ميركاتو الشتاء الجاري.

ويأتي هيرتا برلين وباير ليفركوزن على رأس الأندية الألماني التي سعت لضم اللاعب، كما أراد ساوثامبتون الإنجليزي وموناكو الفرنسي وميلان الإيطالي الحصول على خدماته.

جدير بالذكر أن توديبو كان قد عانى من قلة المشاركة مع برشلونة هذا الموسم حيث شارك في ثلاث مباريات فقط هذا لمدة 167 دقيقة في كل البطولات.