توديبو: حلمت باللعب لبرشلونة وأنتظر مشاركتي الأولى

اللاعب الفرنسي كلير توديبو القادم من تولوز لبرشلونة يؤكد على تلهفه للمشاركة الأولى بقميص البلوجرانا ويكشف أن اللعب للنادي الكتالوني حلم طفولته.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف اللاعب جان كلير توديبو القادم من تولوز الفرنسي لصفوف برشلونة الإسباني عن رغبته في المشاركة سريعًا مع فريق برشلونة في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها صحيفة "سبورت" وأكد خلالها أنه كان يحلم بتمثيل برشلونة منذ أن كان طفلًا.

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وقال اللاعب: "أنا سعيد للغاية لكوني أصبحت جزءًا من برشلونة، لقد كان ذلك حلمي وأنا طفلًا صغيرًا، هذه هي المرة الأولى لي في برشلونة، المدينة رائعة وأحببتها فورًا".

وأضاف: "أنا أحب كرة القدم وعندما أدخل للملعب أحاول أن أفعل كل شيء لدي، في أي ظروف سواء في الشتاء أو الصيف لكنني أفضل اللعب تحت الشمس".

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وأكمل: "سأرتدي القميص رقم 6 وهو الرقم الذي أرتديه منذ أن كنت طفلًا صغيرًا، وأعلم ما الذي يمثله ذلك الرقم من أهمية لبرشلونة، لذلك سأكون ممكن بإرتدائه".

واختتم تصريحاته: "أريد أن أتعرف على زملائي في الفريق لقد تحدثت بالفعل مع ديمبيلي، وأريد أن أفهم الجميع وأتعلم منهم فهم نجومًا عظماء".