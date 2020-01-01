توخيل يهدد زيدان ويؤكد الاهتمام بهدف ريال مدريد

هل نرى الموهبة الفرنسية في باريس سان جيرمان أم ريال مدريد؟

أكد توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، اهتمام فريقه بالتعاقد مع هدف نادي ريال مدريد، الموهبة الفرنسية ولاعب ستاد رين، إدواردو كامافينجا.

التقارير الصحفية ربطت ريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب في ظل اهتمام من المدرب زين الدين زيدان بالحصول على خدماته.

ولكن لأسباب اقتصادية قرر نادي ريال مدريد عدم التعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الجاري بسبب تأثيرات جائحة كورونا.

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وقال توخيل في تصريحات صحفية: "هل أرغب في التعاقد مع كامافينجا؟ بالطبع نود ذلك، ولكن لا أستطيع الحديث عن لاعب في فريق غير فريقي".

وتابع: "إنّه أحد أفضل اللاعبين في الدوري الفرنسي ولديه إمكانيات رائعة، فهو قوي وصغير السن وفريقه وصل إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد. هكذا تسير الأمور فنحن لا نلعب بنك الحظ".

المدرب الألماني أشار إلى أنّ لا يمانع ضم اللاعب لكن هناك صعوبات كثيرة تحرمه من إتمام الصفقة.

وأردف: "من الضروري أن نمتلك العديد من الخيارات لأجل الاستمرار في المنافسة، فمع مجموعة من لاعبين بعقلية رائعة وبمساندة بسيطة من الحظ نستطيع تحقيق أمر خاص".

واختتم: "لم يتغير موقف عقدي مع باريس سان جيرمان وما يهمني فقط الاستمرار في بناء فريق قوي قادر على البقاء في المنافسة".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد نجح في بيع عدد من اللاعبين أبرزهم خاميس رودريجيز إلى إيفرتون.