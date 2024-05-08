توخيل ينفجر: ما حدث أمام ريال مدريد كارثة ولم نعتد على ذلك من نوير!

"لا نشعر بالندم ونحتاج إلى الوقت للتعافي"

انفجر توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، غضبًا بعد خسارة فريقه أمام ريال مدريد (1-2)، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بسيناريو درامي على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال توخيل في تصريحات عقب المباراة لشبكة "DAZN": "الأمر مؤلم وسيتطلب بعض الوقت للتعافي، الخسارة مؤلمة لأننا قدمنا في المباراة كل شيء ممكن للفوز. من الصعب تقبل الأمر".

وأضاف حول لقطة التسلل الأخيرة: "هناك قرار كارثي من الحكم في نهاية المباراة، هذا أمر لا يمكن أن يحدث في مباراة بتلك القيمة، لا يوجد أعذار، الحكم المساعد اعتذر عن الخطأ، لكن الخطأ مزدوج، فلا يمكن أن ترفع الراية دون التأكد، وكذلك الحكم يعرف أن هناك فرصة للتسجيل".

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وواصل توخيل: "نشعر بخيبة أمل كبيرة وغضب كبير بسبب القرار الأخير للحكم الذي أطلق الصافرة دون التأكد من تواجد اللاعب في وضع التسلل أم لا، من الصعب تقبل هذا القرار".

وتابع: "لا نشعر بالندم، كان هناك الكثير من الإصابات والتغييرات والكثير من الإصابات العضلية، بدأنا المباراة بـ4 لاعبين في الهجوم وأنهينا اللقاء بمغادرتهم جميعًا".

وأتم المدرب الألماني: "الأمر اليوم كان غريبًا، فهناك رجل لم نعهده يرتكب الأخطاء في السابق (نوير)، ونجحوا بدورهم في التسجيل في الدقائق الأخيرة، وحينما تتقدم في النتيجة أمام ريال مدريد، يجب أن تكون منتبهًا لآخر دقيقة ولا تكتفي بـ88 دقيقة".