توخيل: مواجهة هازارد؟ ربما على ريال مدريد اللعب بعشرة لاعبين!

هازارد أمام فريقه القديم

علق مدرب تشيلسي توماس توخيل على مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا لحساب نصف النهائي وعودة إيدين هازارد للعب ضد فريقه القديم.

وتعافى هازارد من آخر إصاباته وعاد للمشاركة مع النادي الملكي في لقاءات الليجا قبل أيام من مباراة تشيلسي مساء الثلاثاء في مدريد.

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وقال توخيل في المؤتمر الصحفي للمباراة: "هازارد لاعب من أهل القمة وكان نجماً لهذا النادي لسنوات وهذا الدوري الأصعب كذلك، أحترمه كثيراً".

وأضاف: "هو لاعب محوري ولكن الآن في ريال مدريد، تعافى وعاد في اللقاء الأخير وإذا لعب سيريد إثبات وجهة نظر بالتأكيد".

وأكمل الألماني ضاحكاً: "ربما عليهم ترك مكانه خالياً، أدعوهم للعب بعشرة لاعبين أمامنا إذا أرادوا!".

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وعن المواجهة ككل: "يجب أن نكون أنفسنا ونعتمد على نقاط قوتنا وأن لا نفكر أكثر من اللازم، هذا سيرفع ثقتنا في أنفسنا، المستوى المقبل أن نحافظ على الحالي".

وعن السوبرليج والتهديدات بالاستبعاد: "هناك "لو" كثيرة في سؤالك، نحن وريال مدريد نستحق التواجد هنا، المشاكل الكروية على المستوى السياسي يجب أن تبقى هناك".

وختم: "أثق في التحكيم مائة بالمائة، نظام دوري الأبطال الجديد؟ لا أعرف إذا كنت أحبه، الكثير من المباريات، لست سعيداً بخصوصه على الإطلاق".

تشيلسي يحل ضيفاً مساء الثلاثاء على ريال مدريد في العاصمة الإسبانية وملعب "ألفريدو دي ستيفانو" لحساب ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.