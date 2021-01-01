زيدان: كنت خارج ريال مدريد عقب هزيمة شاختار!

قمة أوروبية مرتقبة مع تشيلسي

أكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على صعوبة المقابلة المقبلة مع تشيلسي لحساب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما ناقش عدة أمور مثل السوبرليج ومستقبله.

المدرب الفرنسي قيل إنه كان على وشك الإقالة أثناء دور المجموعات والبداية السيئة للميرينجي، ولكن تصدر مجموعته ونجح في بلوغ نصف النهائي.

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وقال زيدان بالمؤتمر الصحفي: "السوبرليج؟ نملك مباراة غداً، عقب شاختار قال البعض إن تم إقالتي، كنت في الخارج أكثر مني في الداخل، هذا يحدث دوماً".

وأضاف: "الآن أفكر في مباراة الغد والباقي لكم، الحاضر هو الحاضر، تشيلسي فريق يملك الخبرة أيضاً ويستحق التواجد في نصف النهائي".

واستمر المدير الفني: "لن أختار بين البطولتين، نملك بعد شهراً من المنافسات، واجهنا صعوبات ولكن رفعنا البطولات، بالتأكيد سنواجه صعوبات مثل أمام بيتيس ولكن ذلك يحفزنا".

وعن أحوال لاعبيه: "كروس حاضر ولكن ميندي لا، لا يوجد أي شكوك بخصوص هازارد والمهم أنه حاضر ويساهم وأنا سعيد بذلك، كذلك ميليتاو، كان صبوراً ويساعدنا كثيراً".

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وعلق على فكرة العقوبات بسبب السوبرليج: "أمر غير عقلاني، أساند بيريز؟ لن أجيب، هو يعرف ما في قلبي ولكن الآن التركيز على المباراة، أعتقد أننا سنكون حاضرين في دوري الأبطال".

واستمر زيزو: "الحكم سيقوم بدوره ونحن سنلعب الكرة، التفكير أن الجميع يريد إصابتنا بالضرر في الخارج سيفسد الأمور، يجب أن نركز على اللعب".

ودار حديث كبير من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي بخصوص إمكانية معاقبة ريال مدريد والأندية التي شاركت في إعلان بطولة السوبرليج الأسبوع الفائت.