بايرن ميونخ: لا مكان لتوخيل معنا الموسم المقبل!

تدريب الفريق لا يزال جذابًا!

رفض بايرن ميونخ تغيير قراره بشأن مصير توماس توخيل، المدير الفني للنادي البافاري، والذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري، بعد خسارة لقب البوندسليجا.

وخسر بايرن ميونخ كل الألقاب المحلية هذا الموسم، بينما ينافس على لقب دوري أبطال أوروبا، إذ يواجه ريال مدريد خارج الديار في إياب نصف النهائي، بعد التعادل (2-2) في موقعة الذهاب على ملعب أليانز أرينا.

وقال كريستوف فرويند، مدير بايرن ميونخ، في تصريحات لـ" viaplaysportpl": "لا توجد فرصة لاستمرار توخيل في الموسم المقبل".

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وجاءت تصريحات فرويند متوافقة مع ما قاله رئيس النادي البافاري هربرت هاينر، والذي قال: "الاتفاق قائم. أنا مقتنع بأننا سنقدّم مدربا جيدا. الآن دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

ورغم إعلان الرحيل في فبراير الماضي، إلا أن المدرب الألماني قال أمس الجمعة: "كل شيء ممكن، الاتفاق (للرحيل في الصيف) لا يزال قائمًا"، مشددًا على أن "تدريب بايرن لا يزال جذابًا".