توخيل: زياش قاتل من أجل مكانه، ونستطيع الاعتماد عليه في تشيلسي

توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي يشيد بحكيم زياش نجم البلوز وبما يقدمه للفريق في الفترة الأخيرة.

أشاد توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي باللاعب المغربي حكيم زياش وبما يقدمه لصالح الفريق في الفترة الأخيرة، بالتحديد قبل التوقف الدولي.

جاء هذا في تصريحات خاصة لصالح الموقع الرسمي للنادي، أكد خلالها توخيل أن زياش قاتل من أجل العودة لمكانه في تشكيل الفريق.

وقال توخيل: "زياش تطور بشكل جيد وكان ذلك في غاية الأهمية بالنسبة لنا أن يقوم بما قام به ويساعدنا قبل التوقف الدولي".

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وأضاف: "لقد مر بفترة صعبة بالنسبة له عندما بدأنا العمل، وعانى من أجل إيجاد مكانه في التشكيل، وكنت أتفهم ذلك".

وأردف: "لكنه في الوقت نفسه استطاع أن يثبت نفسه بعد فترة صعبة من التعامل مع ظروف فيروس كورونا، والبيئة المختلفة".

وأكمل: "ربما كان يفتقد للبيئة الخاصة به وربما هذا هو سبب مروره بفترة صعبة، وعلينا قبول ذلك، وكل ما أستطيع قوله أنه يستحق اللعب مؤخرًا واستحق التسجيل، وتأثيره علينا إيجابي، ويقاتل من أجل مكانه ونستطيع الاعتماد عليه".

جدير بالذكر أن توخيل لم يكن يعتمد على زياش بصفة أساسية في بداية تدريبه لتشيلسي لكن الأمور تغيرت قبل التوقف الدولي الأخير وأصبح الدولي المغربي يشارك بشكل أكبر.