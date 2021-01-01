توخيل: خطتي أن أغضب راموس، وهذا هو موقف الإصابات

توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي يكشف موقف الإصابات في فريقه ويحدد خطته من أجل إغضاب سيرخيو راموس نجم ريال مدريد.

أكد توماس توخيل على صعوبة مواجهة فريقه أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والمقررة يوم الأربعاء.

جاء هذا بحسب ما صرح لصالح الموقع الرسمي للفريق، حيث أكد على صعوبة مواجهة راموس، وتطرق للحديث عن الغيابات في صفوف فريقه.

ما الذي قاله توخيل؟

قال توخيل: "لو لعبنا دون أي مهاجمين على الإطلاق وكان راموس ليس لديه ما يقاتل من أجله، ربما يكون ذلك هو الحال".

وأضاف: "لم أتخذ قراري بعد في كيفية لعب المباراة والتعامل مع راموس، الأمر في غاية الصعوبة فهو قائد الفريق".

وأردف: "سننتظر لنرى من في حالة جيدة ليلعب في مركز رأس الحربة، وبأي طريقة سنلعب وسنحاول أن نلحق بهم الضرر".

وأكمل: "لا أعرف إذا كانوا سيلعبون بأربعة في الخلف أم خمسة، لا أحتاج للإجابة عن تلك الأسئلة، لننتظر ليوم الأربعاء".

ما هو موقف الإصابات في تشيلسي قبل مواجهة ريال مدريد؟

قال توخيل: "روديجر سيلعب بقناع ربما، لقد تدرب يوم السبت به وأعتقد أن الأمر يتوقف عليه وعلى مدى تعوده عليه".

وأضاف: "الأمر سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لماتيو كوفاتشيتش، لقد عانى مؤخرًا وعلى الأغلب لن يخوض المباراة".

ما هي حظوظ تشيلسي في لقاء الإياب

تشيلسي كان قد أنهى لقاء الذهاب في إسبانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وسيخوض لقاء العودة على ملعبه يوم الأربعاء.

ويحتاج تشيلسي للفوز بأي نتيجة أو التعادل سلبيًا في لقاء العودة ليضمن الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا وينتظر الفائز من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

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