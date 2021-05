فرنسا 97 | عندما صنع كبار القوم ما هو أفضل من السوبرليج!

نظرة على الصورة أعلاه ستميز مجموعة من أشهر لقطات كرة القدم على مدار تاريخ اللعبة، تسديدة روبرتو كارلوس الشهيرة وهدف "الموزة" الشهير، وتدخل الثنائي باولو مالديني وفابيو كانافارو على الظاهرة رونالدو، ولكن هل تتذكر عزيزي القارئ متى حدثت تلك الصورة؟

في 1997 قررت فرنسا الاستعداد بطريقتها الخاصة للمونديال العام التالي ونظمت دورة "فرنسا 97" بأن وجهت الدعوة للثلاثي البرازيل، إيطاليا، وإنجلترا للعب "سوبرليج" مصغر بين الرباعي في يونيو.

تم اختيار أربع مدن من المنظمة لكأس العالم لاستضافة المونديال المصغر وهي باريس، مونبلييه، ليون، ونانت، وأُقيم الافتتاح في ملعب "جيرلان" بليون بين فرنسا والبرازيل وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، المباراة التي شهدت هدف كارلوس الشهير من الركلة الحرة، ولكن مارك كيلير عدل النتيجة للمضيف.

23 years ago today, Roberto Carlos scored THAT free-kick for Brazil against France ☄️



