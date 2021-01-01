فرنسا 97 | عندما صنع كبار القوم ما هو أفضل من السوبرليج!

الكثيرون قد لا يتذكرون تلك البطولة

نظرة على الصورة أعلاه ستميز مجموعة من أشهر لقطات كرة القدم على مدار تاريخ اللعبة، تسديدة روبرتو كارلوس الشهيرة وهدف "الموزة" الشهير، وتدخل الثنائي باولو مالديني وفابيو كانافارو على الظاهرة رونالدو، ولكن هل تتذكر عزيزي القارئ متى حدثت تلك الصورة؟

في 1997 قررت فرنسا الاستعداد بطريقتها الخاصة للمونديال العام التالي ونظمت دورة "فرنسا 97" بأن وجهت الدعوة للثلاثي البرازيل، إيطاليا، وإنجلترا للعب "سوبرليج" مصغر بين الرباعي في يونيو.

تم اختيار أربع مدن من المنظمة لكأس العالم لاستضافة المونديال المصغر وهي باريس، مونبلييه، ليون، ونانت، وأُقيم الافتتاح في ملعب "جيرلان" بليون بين فرنسا والبرازيل وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، المباراة التي شهدت هدف كارلوس الشهير من الركلة الحرة، ولكن مارك كيلير عدل النتيجة للمضيف.

23 years ago today, Roberto Carlos scored THAT free-kick for Brazil against France ☄️



😍 @Oficial_RC3 pic.twitter.com/EWRuvAf5QZ — Goal (@goal) June 3, 2020

في اليوم التالي بدأ الإنجليز الدورة بقوة وفازوا على إيطاليا بهدفين نظيفين عبر أيان رايت والنجم الصاعد بقوة وقتها في مانشستر يونايتد بول سكولز، فوز أكدت الأسود الثلاثة أنه لم يكن بالصدفة عندما انتصروا في اللقاء التالي على أصحاب الأرض بهدف من ألان شيرر.

القمة بين إيطاليا والبرازيل بالجولة الثانية كانت الأمتع في الدورة بعد أن انتهت بنتيجة التعادل 3-3، وكان على لائحة المسجلين نجوم مثل أليساندرو ديل بييرو، رونالدو، وروماريو.

كان المنتخب الإنجليزي ضمن تتويجه رسمياً قبل الجولة الأخيرة التي خسر فيها من البرازيل بهدف روماريو، بينما قدم الإيطاليون مباراة أخرى ممتعة وهذه المرة تعادلوا مع فرنسا بهدفين لكل جانب، وسجل زين الدين زيدان ويوري دجوركاييف للديوك، بينما جيانلويجي كاسيراجي وأليكس ديل بييرو مجدداً سجلاً للأتزوري.

فازت إنجلترا بكأس العالم المصغرة وبدأ كالعادة قبل أي بطولة كبرى الصخب الإعلامي في بريطانيا حول أن البطولة عائدة للمنزل "it's coming home"، ولكن الجميع يتذكر النهاية الحزينة في دور الستة عشر بالمونديال على يد الأرجنتين وطرد ديفيد بيكهام.

البطولة قدمت عدة نجوم بشكل مميز قبل عام من المونديال، أليكس ديل بييرو تُوج هدافاً برصيد ثلاثة أهداف وأكد أنه الموهبة الأبرز في الأتزوري بعد تألقه مع يوفنتوس، كما لمع رونالدو وأكد مكانته كأفضل لاعبي العالم وثنائيته مع روماريو كانت محط الحديث، ولكن الإصابة غيبت الأخير عن المونديال.

أما في صفوف أصحاب الأرض فخطف الشاب زين الدين زيدان الأضواء، وإن كان لم يتوقع أحد أن تشكيل إيميه جاكيه هذا سيذهب بعد عام ويُتوج باللقب العالمي في "سان دوني" وبثلاثية على البرازيل برأسيتين من زيزو نفسه.

كانت بطولة فرنسا 97 "سوبرليج" عن حق، أُقيمت بنوايا حسنة وقدمت كرة قدم ممتعة ودون بحث عن التربح أو بمخططات خفية ومؤامرات سرية، فكانت النتيجة ست مباريات ممتعة ولقطات خُلدت في تاريخ الكرة العالمية.