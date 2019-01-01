توخيل: إيكاردي يضع كافاني في مأزق

سعيد بفريقه رغم الفوز الصعب..

عبّر توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن رضاه عن المردود الفني الذي يُقدمه ماورو إيكاردي في الآونة الأخيرة، معتبرًا أن مستواه يضع حملًا ثقيلًا على إيدينسون كافاني في المرحلة المقبلة.

تأتي هذه التصريحات على خلفية الانتصار الذي حققه البي آس جي على مضيفه بريست بهدفين لهدف، وكان إيكاردي قد أحرز هدف الفوز للفريق العاصمي في الدقيقة 85 ليخطف به ثلاث نقاط غالية لفريقه.

توخيل تحدث للصحافة عن وضع إيكاردي قائلًا "إيكاردي؟ هذا جيد، إنه فعّال، وهذا بالفعل ما ينبغي أن يكون عليه. إنه أمر صعب لكافاني بكل التأكيد.".

"هذا هو الواقع الآن، المهاجمون لهم مراحل، والآن كافاني في مرحلة صعبة وعمومًا، عندما يكون المهاجم في مرحلة جيدة فإنها تستمر."

وأضاف المدرب الألماني عن موقف كافاني "كلاهما لديه الجودة، ولكن يبدو أن الحظ يأخذ صف إيكاردي قليلًا. ما أريد قوله لكافاني؟ يجب عليه استعادة الثقة، هذا ضروري للغاية، وكذلك عليه القتال.".

المهاجم الأرجنتيني المنضم إلى باريس على سبيل الإعارة من إنتر مع وجود بند شراء الصيف المقبل، سجل حتى الآن 8 أهداف خلال 9 مباريات خاضها بين الليج آ ودوري أبطال أوروبا.

بينما اكتفى كافاني بتسجيل هدفين خلال 7 مباريات، مع الأخذ في الاعتبار أنه غاب لفترة ليست بالقصيرة بداعي الإصابة.

وعلى صعيد آخر، لم يخفِ توخيل رضاه عن الفوز على بريست رغم صعوبته، حيث قال "لقد كان فوزًا جميلًا، أنا حقًا أُحب عقليتنا، أديّنا مباراة جيدة وسيطرنا على الشوط الثاني.".

"تلقينا هدفًا وتصعبت المباراة إلى حد ما، لم يكن بالسهل علينا أن نضع الهدف الثاني ولكننا فعلنا. في تقديري أننا استحققنا الانتصار، كان انتصارًا جميلًا بكل المقاييس."

وأتم "افتقدنا إلى الإيقاع بسبب غياب كافاني وسارابيا وغيرهما عن الملاعب لفترة لم تكن قصيرة، كان هناك أخطاء بالفعل. أرى أنها كانت كمباراة الكؤوس، نحن أول فريق يفوز على ملعب بريست هذا الموسم.".

يذكر أن باريس سان جيرمان قد تلقى الأسبوع الماضي هزيمة من ديجون متذيل الترتيب بهدفين لهدف، ولكنه عاد لينتصر اليوم ويؤكد تصدره لعرش الليج آ برصيد 30 وبفارق 7 نقاط عن أقرب الملاحقين.