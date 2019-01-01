باريس سان جيرمان يقترب من معادلة رقم أسطوري في فرنسا

بعد هدف أنخيل دي ماريا في بريست

حافظ باريس سان جيرمان على هوايته المفضلة في الدوري الفرنسي، بتسجيل الأهداف في مبارياته خارج القواعد على مستوى الليج1.

وأنهى الفريق الباريسي الشوط الأول أمام ستاد بريست بهدف نظيف سجله الأرجنتيني أنخيل دي ماريا قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، في موقعة ملعب "فرانسيس جنيه بلي".

وبهذا الهدف، يكون بطل الليج1 في آخر عامين، قد اقترب كثيرًا من معادلة رقم سيدان الصامد منذ أواخر حقبة الخمسينات حتى وقتنا الراهن.

وسجل ممثل عاصمة الضوء في مبارياته الـ26 الأخيرة التي خاضها بعيدًا عن "حديقة الأمراء"، على بعد خمسة أهداف فقط من معادلة رقم سيدان، الذي سجل في الفترة بين عامي 1957 و1959 في 32 مباراة خارج ملعبه على التوالي.

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الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، مبتعدًا بسبع نقاط عن الوصيف آنجيه، أما بريست، فيقبع في المركز التاسع بـ17 نقطة.