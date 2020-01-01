توتي ومالديني وأساطير إيطاليا يجتمعون رغم كورونا

كيف اجتمع خافيير زانيتي وفرانشيسكو توتي وباولو مالديني وأليساندرو ديل بييرو رغم الحجر الصحي

اجتمع أساطير الدوري الإيطالي بذكريات نهاية الألفية الماضية وبداية الألفية الثالثة، وذلك من خلال مكالمة فيديو نقلت عبر قنوات سكاي.

وظهر في الفيديو قائد إنتر التاريخي ونائب رئيسه الحالي خافيير زانيتي، وملك روما وأسطورة النادي التاريخي فرانشيسكو توتي.

ليس ذلك فقط، بل أأن أليساندرو ديل بييرو وباولو مالديني أيقونة ميلان والذي أًصيب بفيروس كورونا الجديد قبل أن يتعافى منه في الأيام الماضية أكملا أضلاع المربع التاريخي.

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وشهد الحديث العديد من الذكريات المحببة لجماهير الدوري الإيطالي، وتحدث خلالها الرباعي بكثير من المشاعر حول بعض المواقف والكواليس التي شهدتها مسيرتهم.

ومن جهة ديل بييرو، قال أسطورة يوفنتوس إنه كانت تجمعه الكثير من التشابهات مع توتي، الذي أكد الأمر ذاته من جهته، من حيث أسلوب اللعب والكثير من الأشياء.

وتحدث ملك روما عن لحظة التصفيق له في ملعب سان سيرو، مؤكدًا أنه من اللحظات التاريخية في كرة القدم أن تتلقى التصفيقات في ملعب فريق خصم وليس في ملعب فريقك.

من جهة ديل بييرو، تحدث عن الفوز بكأس العالم كلحظة فريدة في مسيرته، مؤكدا أنه الشيء الذي يمكنه أن يصل بمسيرة اللاعب إلى حد الكمال.

وتحدث كل من مالديني وزانيتي عن المهمة الصعبة لإيقاف توتي أو ديل بييرو، حيث أكدا أنها كانت مهمة صعبة نظرًا للمهارات الاستثنائية لكلا اللاعبين.

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يذكر أن مسيرة الرباعي في الدوري الإيطالي قد انتهت بداية من 2011 حين اعتزل مالديني، ثم رحيل ديل بييرو عن يوفنتوس في 2012، واعتزال زانيتي في 2014، وأخيرًا اعتزال توتي في 2017.