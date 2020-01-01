ديل بييرو: جمهور ريال مدريد أفضل جائزة في حياتي

حديث الذكريات بين ديبالا والملك

استعرض نجما يوفنتوس الحالي والسابق باولو ديبالا وأليساندرو ديل بييرو اللحظة الأبرز في مسيرة قائد البيانكونيري السابق في إطار حديثهما عبر انستجرام.

ديبالا لايزال في الحجر الصحي بالوقت الراهن رفقة صديقته أوريانا ساباتيني بعد إصابتهما بفيروس كورونا، بينما يتواجد ديل بييرو في لوس أنجلوس مع عائلته.

وقال أليكس في الحوار مع الأرجنتيني: "في ريال مدريد الجماهير حكمها قاسي، ولكن أن تخرج تحت وقع التصفيق كما حدث كان أفضل جائزة بالنسبة لي".

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وأضاف: "أفضل ركلة حرة سجلتها؟ تلك التي سجلتها في مرمى ريال مدريد بتلك المباراة، ربما لأهميتها، كما قلت أنت، أحيانًا التحية تكون بنفس أهمية الانتصار".

ويقصد نجم يوفنتوس المباراة التي انتصر فيها البيانكونيري بقمصانه الذهبية على ريال مدريد بمعقله "سانتياجو برنابيو" بهدفين نظيفين لحساب دوري الأبطال في 2008.

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ووجه أليكس نصيحة لخليفته بالسيدة العجوز مع "لاجازيتا": "يجب أن تعطي المزيد، في يوفنتوس لا يوجد هدايا، أقول ذلك من خبرتي، يجب أن تظهر إمكانياتك في كل لحظة".

وواصل: "مسيرة ديبالا بدأت للتو وأمامه المزيد وستكون رائعة، أرقامه تظهر كم هو هدف رائع، وليس فقط هدفه في إنتر، تحتاج للعقل أيضاً مع المهارة للنجاح".

وحتى الآن لم يُحدد موعد نهائي من أجل استكمال منافسات الدوري الإيطالي، والذي كانت آخر مبارياته تلك التي جمعت يوفنتوس بإنتر دون جماهير، وانتصر الأول بهدفين نظيفين.