توتي: روما من ترك صلاح وليس العكس

روما تخلى عن صلاح وليس هو من طلب الرحيل.. توتي يكشف الحقيقة

قال أسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي إن محمد صلاح لم يرحل عن الفريق برغبته، ولكن النادي هو من اضطر لبيعه في 2017.

وكان صلاح قد انضم إلى ليفربول قادمًا من روما صيف العام 2017 في صفقة كلفت الريدز 40 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريه النادي في ذلك التوقيت.

ولعب صلاح وتوتي مع بعضهما البعض خلال الفترة بين عامي 2015 و2017، وكان ملك روما يمثل للفرعون المصري قدوة منذ أن كان صغيرًا حسب تصريحاته.

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وحول ذلك، قال توتي إن النادي أُجبر على بيع صلاح في ذلك التوقيت نظرًا للأزمة المالية التي مر بها والتي جعلته في حاجة لبيع بعض لاعبيه.

وأضاف: "أريد أن أوضح حقيقة أن صلاح لم يتركنا، في ذلك الوقت كان النادي في أزمة واحتاج إلى الأموال، ولم يكن هو الذي غادر، يجب أن نوضح الأمور"

وتابع: "منذ مغادرة روما، حقق صلاح نجاحًا كبيرًا على المستوى الفردي والجماعي، حيث حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين، وأصبح أفضل لاعب في البريميرليج وفي أفريقيا"

وأردف: "بالإضافة إلى ذلك، فقد حقق بطولات جماعية مع الفريق حيث فاز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وها هو قريب من التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز"

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يذكر أن فرانشيسكو توتي قد اعتزل بنهاية الموسم الذي رحل فيه صلاح إلى ليفربول، وذلك بعد سنوات طويلة من العطاء والوفاء لنادي العاصمة الإيطالية.