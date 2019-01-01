توتي يعود للملاعب من جديد

توتي وعشق أبدي لكرة القدم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير إعلامية أن النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي قرر العودة من الاعتزال وتكوين فريق خاص به للرجوع إلى الملاعب.

وابتعد توتي في الأشهر الماضية عن الصورة بعدما ترك منصبه كمدير إداري في صفوف روما بعد الخلافات مع إدارة النادي.

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وقال الصحفي في "سكاي" جيانلوكا دي مارزيو إن توتي سيشكل فريقاً يدعى "فريق توتي الرياضي"، وسيشارك به في دوري سيري A1، والذي تتكون الفرق به من ثمانية لاعبين.

ويضم فريق توتي عدداً من نجوم روما السابقين مثل ميركو فوشينتش، ماكس تونيتو، سيموني بيروتا، رودريجو تادي، فينسنت كانديلا، ودافيد بيتزارو.

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وترك توتي الملاعب رسمياً واعتزل اللعب قبل موسمين بعد مشوار حافل رفقة روما والمنتخب الإيطالي.