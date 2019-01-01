دجيكو يقترح الاقتداء بإنجلترا للقضاء على العنصرية في إيطاليا

دجيكو يرى أن العقوبات القاسية هي الحل من أجل القضاء على العنصرية

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اقترح إيدين دجيكو أن يتم تطبيق عقوبات قاسية على المشجعين الذين يمارسون سلوكًا عنصريًا ضد أي من اللاعبين من أجل القضاء على هذه الظاهرة السلبية في ملاعب كرة القدم.

وكانت حوادث العنصرية قد تكررت كثيرًا في إيطاليا في الفترة الأخيرة، حيث وقع كل من مويس كين وروميلو روكاكو وفرانك كيسي وخاليدو كوليبالي كضحايا لها في أحداث متكررة.

وحول ذلك، قال إيدين دجيكو إن التهاون مع هذه الظاهرة لا يعد حلًا فعالًا، نظرًا لأن هذه السلوكيات تحتاج إلى تدخل جاد من قبل المسؤولين.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وأضاف: "في إنجلترا كانت الأمور بنفس الطريقة، ولكن تم وضع عقوبات قاسية في حق الجماهير مما جعلها تقل تدريجيًا"

وتابع: "ما حدث مثلًا في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي الموسم الماضي حين تم توجيه هتافات عنصرية من قبل جماهير البلوز ضد رحيم ستيرلينج كان مثاليًا، لقد تم منع المشجعين المتورطين في ذلك من دخول الملعب مدى الحياة"

القبض على 12 من قيادات ألتراس يوفنتوس

يذكر أنه تم اتهام جماهير هيلاس فيرونا بالأمس بتوجيه هتافات عنصرية ضد نجم ميلان الإيفواري فرانك كيسي، قبل أن ينفي النادي وجود أي عنصرية من قبل الجماهير مؤكدًا أنها كانت بعض الصافرات اعتراضًا على أداء حكم المباراة.