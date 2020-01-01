توتنهام يجد بديل كين في ميلان

هل تحدث الصفقة؟

دخل توتنهام على خط المهتمين بالتعاقد مع كريشتوف بيونتيك، لاعب ميلان، من أجل ضمه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

توتنهام يُعاني نكبة كبيرة في خط الهجوم بإصابة المهاجم الأول والأوحد هاري كين وغيابه لمدة لن تقل عن ستة أسابيع.

وبحسب ما جاء في تقارير من الصحافة الإنجليزية، فإن توتنهام يبحث حاليًا على بديل لكين، وقد اعتُبر بيونتيك واحدًا من الخيارات المثيرة للاهتمام بالنسبة لجوزيه مورينيو.

بيونتيك مستقبله داخل ميلان بات ضبابيًا بعد وصول زلاتان إبراهيموفيتش إلى السان سيرو، مع فقدان البولندي الدولي لثقة مدربه ستيفانو بيولي بشكل واضح.

الميلان سيكون منفتحًا على بيع بيونتيك حال وصول عرض بقيمة 30 مليون جنيه استرليني له، وهي نفس القيمة التي ضمه بها من جنوى في يناير الماضي.

توتنهام يسعى لتدعيم خط وسطه بإعارة في الشتاء

لكن يبقى الأمر مُحيرًا بالنسبة لتوتنهام، الذي سيكون مهتمًا بضم بيونتيك على سبيل الإعارة، وهو ما يتعارض مع رغبة ميلان في التخلص منه بصورة نهائية.

وفي حال أن قررت إدارة السبيرز التعاقد مع بيونتيك، فإن صفقة كريستيان إريكسن ستكون الممول، حيث يتوقع أن ينضم إلى الإنتر في الأيام المقبلة في صفقة قد تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه استرليني.

لكن الأمر غير مضمون أيضًا، فإصابة موسى سيسوكو الأخيرة ستحتم على السبيرز التعاقد مع لاعب في منتصف الملعب لتعويضه وكذلك إريكسن، مما يُزيد من علامات الاستفهام حول ميركاتو النادي اللندني.

يذكر أن أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد لديهما الرغبة في التعاقد مع بيونتيك أيضًا، في الوقت الذي أعلن فيه اللاعب عزمه البقاء والقتال على مركزه في ميلانو.