توتنهام يسعى لتدعيم خط وسطه بإعارة في الشتاء

إصابة سيسوكو السبب..

أصبح من المحتم بالنسبة لتوتنهام التعاقد مع لاعب جديد في منتصف الملعب خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي، ولكن يُفترض أن يكون التدعيم على سبيل الإعارة.

موسى سيسوكو كان قد أُصيب مؤخرًا ليغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، مما جعل جوزيه مورينيو، المدير الفني للسبيرز، يُطالب الإدارة بضرورة تعويض لاعبه في أقرب فرصة.

رغبة السبيشال وان تأتي في ظل وجود هاري وينكس وإيريك داير فقط في مركز سيسوكو، في الوقت الذي يغيب نيدومبيلي بصورة شبه دائمة بسبب الإصابات أيضًا.

أما وانياما وأوليفر سكيب، فكلاهما لم يفلح في أن ينل ثقة مورينيو، وبالتالي فلا مكان لهما في التشكيلة الأساسية حتى وإن فُرّض على المو أن يعتمد على أحدهما مؤقتًا لحين جلب بديل سيسوكو.

من جهة أخرى فإن كريستيان إريكسن بات قاب قوسين أو أدنى من مغادرة توتنهام آرينا، فاللاعب الدنماركي في محادثات متقدمة مع الإنتر ويفترض أن يُعلن رحيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ولكن من يكون اللاعب المنتظر لدعم نصف ملعب توتنهام؟ سكاي سبورتس أكدت على أن جيرسون، لاعب فلامنجو، لن ينضم لكتيبة مورينيو هذا الشتاء، والأمر نفسه بالنسبة لبرونو فيرنانديز، لاعب سبورتينج لشبونة.

فيرنانديز على وجه التحديد سيكون من الصعب على إدارة النادي اللندني الوفاء بقيمته الغالية لناديه البرتغالي، على الرغم من أن مورينيو يُعد من أكبر المعجبين به.

الجدير بالذكر أن توتنهام قد ارتبط بتوماس ليمار، لاعب أتلتيكو مدريد، حيث أشارت آخر التقارير إلى أن السبيرز عرض التحصل على الدولي الفرنسي على سبيل الإعارة نظير 5 مليون يورو.