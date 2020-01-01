سون يُنهي تدريبه العسكري بإنجاز مبهر في الرماية

النجم الكوري يلفت الأنظار في الجيش الكوري

أنهى هيونج مين سون مهاجم توتنهام، تدريبه العسكري في كوريا الجنوبية الذي استمر لـ3 أسابيع، تمهيداً للعودة مرة أخرى للعاصمة الإنجليزية لندن.

سون قرر العودة لبلاده بعد توقف النشاط الرياضي بشكل كامل في إنجلترا ومختلف أنحاء العالم، بعد انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء ضرب العديد من البلدان.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، كشفت عن إجادة كبيرة لسون خلال فترة التدريب مع الجيش الكوري، حيث تواجد بأول 5 مراكز في الترتيب من أصل 157 مجند بنفس المعسكر.

المزيد من الفرق

صاحب الـ27 سنة أبهر القادة الذين أشرفوا على تدريبه خاصة في لعبة الرماية، حيث قام بضرب 10 أهداف صحيحة من أصل 10 وسط ذهول وإعجاب كبير من الجميع.

وحصل نجم توتنهام على جائزة شرفية بعد المستوى والسلوك المميز الذي ظهر به خلال فترة التدريب مع جيش بلاده، حيث شمل العديد من الأنشطة مثل مهارات الرماية والحربة ، والتدريب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي ، والمعارف الفردية و الإسعافات الأولية..

وفقًا لبي بي سي.. صلاح يُزين تشكيل الموسم للدوري الإنجليزي

تحديد موعد عودة الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يعود اللاعب مرة أخرى إلى لندن، مع البقاء 14 يوماً في الحجر المنزلي قبل العودة المنتظرة للتدريبات خلال شهر مايو الجاري.

يذكر أن سون سبق حصوله على استثناء من أداء الخدمة العسكرية الكاملة في كوريا الجنوبية لمدة 21 شهراً، بعد قيادته بلاده لتحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الآسيوية في 2018.