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الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام يكشف عن أنباء غير سعيدة لجماهيره بخصوص ملعبه الجديد

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النادي الإنجليزي لعب على ويمبلي جميع مبارياته داخل الأرض حتى الآن بسبب بعض المشاكل في الملعب الجديد

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يواصل نادي توتنهام الإنجليزي، خوض مبارياته على ملعب ويمبلي، بسبب بعض المشاكل التي أخرت افتتاح ملعبه الجديد.

توتنهام كان من المقرر له أن ينتقل لملعبه الجديد بداية من الموسم الحالي، لكن بعض المشاكل المالية والإجراءات أخرت عملية النقل.

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ملعب ويمبلي كان الوجهة الرئيسية لسبيرز في مباريات داخل الأرض لحين الانتهاء من بناء ملعبه.

النادي الإنجليزي أكد في بيان رسمي لجماهيره، أنه سيستمر في ويمبلي لفترة أطول من المتوقع.

وهو ما يعني أنه سيلاقي مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي في 16 يناير القادم على نفس الملعب.

ومن جانبه اعتذر دانيل ليفي رئيس توتنهام لجماهيره، بسبب حالة التأخير غير المقصود لظروف خارجة عن إرادته.

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وشدد على أنه لن يعلن أي موعد مُحدد للانتقال إلى الملعب الجديد، لحين التأكد من التغلب على كافة العوائق.

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الثالث بالدوري الإنجليزي بفاررق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، كما تأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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