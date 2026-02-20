تواريخ MLS الرئيسية: الجدول الزمني والتقويم ومعلومات البث التلفزيوني لموسم 2026 لدوري كرة القدم الأمريكي

تعوددوري كرة القدم الأمريكية (MLS) في عام 2026، ويوجد الكثير مما يتطلع إليه المشجعون، حيث يتنافس كل من إنتر مياميولوس أنجلوس إف سيولوس أنجلوس غالاكسيوفيلادلفيا يونيون وغيرهم على المجد.
سيتألق بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم على الملاعب في الولايات المتحدة وكندا هذا الموسم، بما في ذلك الفائز بكأس العالم توماس مولر، والنجم الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون، وبالطبع الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية ليونيل ميسي. ما الذي لا يعجبك في ذلك؟
هنا، يقدم لك GOAL التواريخ الرئيسية لموسم MLS القادم والمزيد.
التواريخ والجدول الزمني الرئيسي لموسم MLS 2026
|التاريخ
|الحدث
|21-22 مارس 2026
|عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ MLS 2026 (عودة MLS)
|4 أبريل
|افتتاح إنتر ميامي لفريدم بارك
|25 مايو - 16 يوليو 2026
|استراحة كأس العالم 2026
|16-17 يوليو 2026
|عودة دوري MLS 2026
|29 يوليو 2026
|مباراة كل النجوم في الدوري الأمريكي لكرة القدم 2026
|7 نوفمبر
|يوم القرار
|يُحدد لاحقًا
|تصفيات كأس MLS
|يُحدد لاحقًا
|كأس MLS
يبدأ موسم MLS 2026 في 21 و 22 مارس 2026، وستقام المباريات العادية حتى 25 مايو 2026، عندما تتوقف المباريات بسبب كأس العالم.
من المقرر أن تعود مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في 16 و 17 يوليو 2026 (قبل نهائي كأس العالم 2026 في 19 يوليو 2026)، وستستمر المباريات كالمعتاد حتى 7 نوفمبر، والذي يُعرف أيضًا باسم يوم القرار.
لم يتم تأكيد مواعيد تصفيات كأس MLS 2026 وكأس MLS 2026 بعد.
متى تتوقف MLS 2026 من أجل كأس العالم؟
- 25 مايو 2026 - 16 يوليو 2026 (توقف MLS بسبب كأس العالم)
سيكون هناك توقف لمدة سبعة أسابيع في مباريات كأس العالم 2026 بدءًا من يوم الاثنين 25 مايو 2026 وحتى 16 يوليو 2026.
ستسمح هذه التوقفات للعديد من اللاعبين الدوليين بالانضمام إلى منتخباتهم الوطنية للمشاركة في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
كيفية مشاهدة مباريات MLS وبثها مباشرة
يمكن بث جميع مباريات MLS مباشرة على Apple TV، الذي يوفر أيضًا خدمة حسب الطلب وحزم الملخصات.
علاوة على ذلك، ستبث FOX Sports 34 مباراة من دوري MLS مباشرة في عام 2026 (15 على FOX و19 على FS1)، مع تغطية باللغة الإسبانية متاحة على FOX Deportes.
جدول البث التلفزيوني لكل فريق في دوري MLS
أضف جدول بث مباريات فريقك المفضل أدناه إلى المفضلة.
