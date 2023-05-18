تهنئة استفزازية .. الشباب يحتفل بعودة الأهلي لدوري روشن والجمهور "يجلده"

الجميع أجمع على استفزازية تهنئة الشباب للأهلي بعودته لدوري روشن!

رغم أن الأهلي حسم صعوده لدوري روشن السعودي قبل أسابيع إلا أن نادي الشباب قرر أن يهنئه اليوم بالصعود، بطريقة أثارت غضب جماهيره.

الراقي قضى الموسم الجاري في دوري يلو للدرجة الأولى، بعدما تسبب تعادله في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الشباب سلبيًا في الجولة الأخيرة في هبوطه، لكنه حسم بشكل رسمي عودته بين الكبار من جديد في الموسم المقبل.

الحساب الرسمي لنادي الشباب لم يفعل كما فعل النصر، الذي هنأ الراقي فور حسمه للصعود، إنما انتظر صعود رباعي دوري يلو بالكامل، كي يهنئ الجميع دفعه واحدة، إذ كتب: "تهانينا لأندية الأهلي، الأخدود، الحزم والرياض الصاعدة لدوري روشن للمحترفين 2023-2024م".

تبدو تهنئة عادية لمن ينظر للأمور بشكل سطحي دون الرجوع لخلفية العلاقة بين الليوث والراقي، لكن التعليقات جميعها أسفل التغريدة، سواء التي كتبت ممن ينتمون للأهلي أو منافسيه، أجمعت على كونها مستفزة أكثر منها تهنئة، حيث أن أكثر من مغرد كتب تغريدات ساخرة على غرار: "تغريدة للتوثيق أكثر من أنها مباركة للتاريخ فقط"، وعلق آخر: "أبو الوليد (خالد البلطان؛ رئيس الشباب) يوضح بصورة أن حجم الأهلي بحجم تلك الأندية".

فيما جاءت التغريدات الغاضبة كالتالي: "استح الأهلي عاد إلى مكانه الطبيعي"، "للأسف الشديد كلمة صعود تقال لك لأنك منت من ضمن الكبار، ولكن الأهلي أكبر منك وكبير الكبار لأنه نادي وليس فريق وتعي ذلك، لكن الصراخ على قد الألم الله يكون في عونكم ما ألومكم لأنكم هبطوا على يد كبير الكبار، النادي الأهلي الملكي".

جدير بالذكر أن الشباب اعتاد على تهنئة الأندية الصاعدة لدوري المحترفين كل عام، لكن تصريح رئيسه خالد البلطان بعد هبوط الراقي، الذي قال خلاله: "اليوم دفنت (مقولة الأربعة الكبار)"، هو ما زاد من الاحتقان بين الشبابيين والأهلاويين.