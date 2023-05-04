صديقه الوحيد للأسف! .. الأهلي ردًا لجميل النصر: نحن شركاء

الراقي عاد لدوري روشن السعودي وبدأها بتأكيد صداقته مع النصر

shahid

يبدو أن النصر هو الصديق الوحيد للأهلي في دوري روشن السعودي من بين الكبار، لذلك أراد الراقي رد الجميل له.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الراقي حقق فوزًا قاتلًا أمس الأربعاء، أمام هجر بثنائية مقابل هدف وحيد، إذ جاء هدف الفوز في الدقيقة 7+90، ضمن الجولة الـ30 من دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، ليضمن عودته لدوري المحترفين في الموسم المقبل.

ومن بين كافة كبار دوري روشن سواء الهلال أو الاتحاد أو النصر أو الشباب، لم يرحب بعودة الأهلي إلا العالمي، في موقف غريب من البقية، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كبير عاد لمكانه الطبيعي، أهلًا بقلعة الكؤوس".

ورد النادي الجداوي على صديقه العاصمي، فكتب: "نحن شركاء في تأسيس الرياضة السعودية، والوفاء غير مستغرب من أهله".

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري يلو برصيد 65 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن الأخدود؛ صاحب الوصافة، لكن الأخير لم يخض مباراة الجولة الـ30 بعد.

Shahid