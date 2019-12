تهنئة وهدية خاصة من جوميس إلى سامي الجابر بمناسبة عيد ميلاده

وجه اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميس هدية خاصة إلى أسطورة نادي الهلال السعودي سامي الجابر على طريقته الخاصة في عيد ميلاده.

جوميس أهدى الجابر قميص في نهائي دوري أبطال آسيا التي حققها مع الزعيم للجابر بمناسبة عيد ميلاده، في لفتة رائعة من اللاعب.

وكتب اللاعب عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " إنه لمن دواعي سروري أن أقدم لكم قميصي في نهائي دوري أبطال آسيا، لعبت دورًا رئيسيًا في مجيئي إلى الهلال وأنا ممتن جدًا، عيد ميلاد سعيد سامي الجابر".

اللاعب الفرنسي المتألق كان قد ساهم في تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا بتسجيله هدفين في مباراتي الذهاب والعودة.

وشهد مران أمس الثلاثاء أخبارًا جيدة للمدرب رازفان لوشيسكو، إذ انضم الثنائي محمد البريك وبافيتيمبي جوميس للتدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامجهما التأهيلي بعد الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا وأبعدتهما عن مباراة الجبلين في كأس الملك.

ومن المقرر أن يخوض الهلال تدريبه الأخير في السعودية اليوم الأربعاء قبل أن يتوجه مساءً إلى العاصمة القطرية الدوحة للاستعداد هناك لمواجهة الترجي في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 14 ديسمبر الجاري، وإن تخطاه سيواجه فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس يوم الـ17 من نفس الشهر.

A huge pleasure to offer you my shirt of the ACL final.

you played a major role for my coming to @Alhilal_FC and I am very grateful.

A happy birthday @SamiAlJaber and the best for you 🙏🏿💙 pic.twitter.com/zQSV33LvaA