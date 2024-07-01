تهديد والدته ورغبة والده ودور تشافي.. كواليس اختيار يامال تمثيل إسبانيا بدلًا من المغرب

ماذا حدث في 2023؟

كشفت تقرير صحفي إسباني كواليس اختيار لامين يامال تمثيل منتخب إسبانيا بدلًا من المنتخب المغربي، رغم محاولات وليد الركراكي المدير الفني لأسود الأطلس إقناعه بالسير على نهج براهيم دياز، لاعب ريال مدريد.

ويحمل يامال (16 عامًا) الجنسيتين الإسبانية والمغربية، حيث ولد في إسبانيا لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، لكنه قرر ارتداء قميص "لاروخا"، ليصبح أصغر لاعب يشارك في بطولة أمم أوروبا عبر التاريخ.

وحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن الاتحاد المغربي حاول الضغط على والد لامين من أجل إقناع ابنه بتمثيل أسود الأطلس، لكن لاعب برشلونة كان واضحًا في الرفض.

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وأوضحت أن الركراكي زار برشلونة في بداية 2023 والتقى لامين ووالده، إلا أن ألبرت لوك، مدير المنتخب الإسباني حينئذ تحدث مع اللاعب الشاب، وتلقى منه رسالة مطمئنة: "ألبرت، كن مطمئنًا، أريد الفوز ببطولة أوروبا المقبلة ولا يمكنني فعل ذلك إلا مع إسبانيا".

ولفتت إلى أن والدة يامال كانت قلقة بشأن حالة التسرع المحيطة بطفلها الصغير، لذا طلبت رعايته قبل كل شيء، وإلا فلن يذهب إلى أي مكان، وكان لها ما أرادت (لم يتم قيده في قائمة أولمبياد باريس).

شخصيات أخرى كان لها دور في القصة المهمة، منها تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة حينئذ، والذي أوضح للاعب، عندما كانت الشكوك من حوله، أهمية تمثيل إسبانيا والفرص التي سيجلبها له اللعب على هذا المستوى لإعادة تقييم نفسه والقدرة على الفوز بالألقاب على المستوى الجماعي والفردي.