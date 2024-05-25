"تهانينا".. ريال مدريد يبعث رسالة لبرشلونة بعد إنجازه الأوروبي!

بعد تتويج البارسا..

وجه نادي ريال مدريد التهنئة إلى برشلونة، بعد تتويج الفريق الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، بفوزه على منافسه ليون الفرنسي بهدفين نظيفين اليوم السبت على ملعب "سان ماميس" في بيلباو.

وسجلت أيتانا بونماتي هدف تقدم البارسا في الدقيقة (63)، قبل أن تطلق ألكسيا بوتياس رصاصة الرحمة في الدقيقة (90+5).

وقال نادي ريال مدريد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "تهانينا برشلونة على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023-2024".

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يشار إلى أن الفريق الكتالوني حافظ على لقب البطولة القارية، بعد أنّ توّج به الموسم الماضي على حساب فولفسبورج الألماني بنتيجة (3-2)، علمًا بأن البارسا سبق وحصد لقبه الأول في نسخة 2021.

ولا يسبق برشلونة في التتويج بدوري الأبطال سوى فرانكفورت الألماني (4) وليون الفرنسي (8).