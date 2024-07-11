"تنطبق عليهم شروط كريم بنزيما" .. الاتحاد يستعد لضم لوران بلان ويوجه ضربة إلى النصر!

هل تنفرج أزمة الاتحاد بعد استقالة لؤي ناظر؟

أصبح نادي الاتحاد، على بعد خطوة من الإعلان رسميًا عن التوقيع مع المدرب الفرنسي لوران بلان، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي المُقبل.

ووقع اختيار الاتحاد على لوران بلان، الذي تنطبق عليه شروط كريم بنزيما، مهاجم الفريق الكروي الأول، بأن يكون ناطقًا للغة الفرنسية، من أجل الموافقة عليه، وفق ما ذكرته صحيفة "ليكيب".

وكان الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، هو الأقرب لقيادة الاتحاد، خلال الفترة الماضية، بناءً على تحرك إدارة لؤي ناظر، إلا أنه تم التراجع في الخطوات الأخيرة، بداعي تدخل بنزيما لاختيار المدرب الجديد، الأمر الذي أشعل أزمة تسببت في تقدم ناظر باستقالته من رئاسة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، إلى وزارة الرياضة، والتي قبلت الاستقالة بدورها.

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وذكرت صحيفة "عكاظ"، أن الاتحاد يرتب للإعلان عن التوقيع رسميًا مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان - 58 عامًا -، لقيادة الفريق لمدة موسمين، وذلك بعد 10 أشهر دون التواجد على مقاعد البدلاء، منذ رحيله عن تدريب أولمبيك ليون، في سبتمبر 2023.

الخطوة الاتحادية لن تتوقف عند صفقة بلان فقط، بل أشار التقرير إلى توصل المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، لاتفاق نهائي مع الثنائي الجزائري حسام عوار، لاعب وسط روما الإيطالي، وكذلك الفرنسي موسى ديابي، نجم أستون فيلا الإنجليزي، والذي كان مطلبًا بنادي النصر خلال الفترة الماضية، علمًا بأن الثنائي تنطبق عليه شروط بنزيما أيضًا.

يأتي ذلك قبل 24 ساعة فقط، من سفر بعثة فريق الاتحاد إلى إسبانيا، من أجل بدء المعسكر الإعدادي للموسم الرياضي الجديد، والذي يشهد مشاركة العميد في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.