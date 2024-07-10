شرط كريم بنزيما لـ"الموافقة" على المدرب الجديد .. والاتحاد يتحرك!

كريم بنزيما يضع شروطه داخل نادي الاتحاد..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. وضع النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، شرطًا مهمًا؛ لـ"اختيار" المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد، وسط تأكيدات على تسببه في "رحيل" البرتغالي نونو سانتو ثم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، عن القيادة الفنية للفريق الأول؛ لخلافاته الشخصية معهما.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب"، اشترط بنزيما على الإدارة الاتحادية، أن يكون المدير الفني الجديد للفريق، ناطق بـ"اللغة الفرنسية"؛ من أجل الموافقة عليه بشكل رسمي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة كشفت مساء اليوم الأربعاء، عن أن مسؤولي نادي الاتحاد، فتحوا خط مفاوضات مكثف مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان؛ لتلبية طلب كريم بنزيما.

وأشارت إلى أن "الهدف الأول" للمهاجم الفرنسي، كان التعاقد مع مواطنه كريستوف جالتييه، المدير الفني لنادي الدحيل القطري؛ للإشراف على تدريب العميد.

لكن.. مع رفض الدحيل "الاستغناء" عن جالتييه؛ فتح الاتحاد خط مفاوضات مع بلان، في محاولة لـ"جمعه" مع بنزيما مجددًا؛ بعد أن عملا معًا في صفوف المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم.

بلان البالغ من العمر 58 سنة، أشرف على القيادة الفنية لأندية بوردو وباريس سان جيرمان وأولمبيك ليون في فرنسا، بالإضافة إلى المنتخب الوطني؛ كما خاض تجربة في الخليج، عندما درب الريان القطري، في الفترة من ديسمبر 2022 إلى فبراير 2022.

كريم بنزيما صاحب "وزن ثقيل" في الاتحاد

ومن ناحيته.. اعترف مصدر مسؤول بنادي الاتحاد في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي"، أن كريم بنزيما يتمتع بـ"ثقل كبير" داخل قلعة العميد.

المصدر أعلن "استشارة" مهاجم ريال مدريد السابق، في جميع القرارات التي يتم اتخاذها داخل النادي؛ وعلى رأسها صفقات الفريق الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن بنزيما قدّم مستوى سيئ للغاية، في موسمه الأول مع الفريق الاتحادي؛ كما تردد في أكثر من مناسبه أنه طلب الرحيل، مع عرضه على عديد من الأندية السعودية.

وسجل كريم بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، والذي تقدر قيمته السوقية بـ10 مليون يورو، 13 هدفًا وصنع 8 آخرين خلال 29 مباراة رسمية مع الاتحاد، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.