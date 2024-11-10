حظوظ آرسنال تتلاشى!

حقق الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول بداية استثنائية لرحلته مع الريدز خلفًا للألماني يورجن كلوب، الذي يعد أهم مدرب في تاريخ النادي الإنجليزي.

وقاد سلوت ليفربول لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة بعد 11 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي.

وحسب شبكة أوبتا فإن فرص تتويج ليفربول بلقب البريميرليج ارتفعت للغاية، بينما تراجعت فرص تتويج آرسنال، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف خلف تشيلسي (الثالث).

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ونقلت صحيفة "ديلي ميل" إحصاءات كمبيوتر أوبتا العملاق، والذي منح مانشستر سيتي نسبة تتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز 82.2% في بداية الموسم، لكن أرقامه تغيرت إلى 36.2% فقط بعد 11 جولة.

وارتفعت فرص تتويج ليفربول بأكثر من 10 أضعاف مقارنة ببداية الموسم، حيث كانت التقديرات تشير إلى أن نسبة الريدز 5.1% في أغسطس، لكنه الآن تبلغ 59.3%.

أما آرسنال فقد كان ثاني الفرق المرشحة لحصد لقب الدوري الإنجليزي بنسبة 12.2%، لكنه تراجع إلى 4.1%، بعد تراجع نتائجه في ثلث الموسم الأول.