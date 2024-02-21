"تنازلت في الراتب ولكن!".. مبابي يضغط بقوة على ريال مدريد لتنفيذ "طلبه الأخير"

ماذا يريد النجم الفرنسي؟

يقترب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من التوقيع لريال مدريد اعتبارًا من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وأعلن سان جيرمان بشكل رسمي انتهاء رحلة مبابي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، علمًا بأنه يحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ.

وحسب صحيفة "ليكيب" فإنه "لا توجد شكوك حول انتقال كيليان إلى ريال مدريد، لكن هناك تفاصيل صغيرة بحاجة لحسمها بشكل نهائي تمهيدا لإتمام الصفقة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



وأضافت: "المفاوضات بين مبابي وريال مدريد وصلت مراحلها النهائية، والمحور الأخير هو بند حقوق الصور، حيث يضغط اللاعب بكل قوة من أجل الحصول على أكبر نسبة ممكنة".

يشار إلى أن تقارير صحفية إسبانية ذكرت إلى أن مبابي وقع بالفعل عقدًا مدته 5 مواسم مع ريال مدريد، وسيرتدي القميص رقم 10، كما سيتقاضى راتبًا سنويًا قيمته 15 مليون يورو، إلى جانب 150 مليون يورو مكافأة توقيع.

ويعد الراتب أقل بكثير مما يتقاضاه اللاعب حاليًا مع باريس سان جيرمان، والذي يقدر بنحو 32 مليون يورو في الموسم.