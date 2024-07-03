تطور مفاجئ .. النصر ينقض على صفقة الاتحاد المحتملة بـ"ربع مليار ريال"

معركة صيفية ساخنة..

تحرك مسؤولو نادي النصر السعودي، لحسم صفقة عالمية كبرى، خلال صيف العام الحالي؛ ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

النصر يريد التعاقد مع نجوم عالميين، خلال صيف العام الحالي، للعودة إلى منصات التتويج مجددًا؛ بعد موسمين "صفريين"، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي سيزار لويس ميرلو، تقديم الإدارة النصراوية "عرضًا ضخمًا" إلى النجم البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول، في صيف العام الحالي.

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ميرلو كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء، عن أن النصر عرض على إيدرسون؛ عقدًا لمدة عامين مقابل 60 مليون يورو، أي ما يقرب من ربع مليار ريال سعودي.

وأكد الإعلامي الرياضي على أن مسؤولي النصر، ينتظرون رد الحارس البرازيلي البالغ من العمر 30 سنة؛ قبل التفاوض بشكل رسمي مع إدارة نادي مانشستر سيتي.

ويعتبر إيدرسون أحد أكبر أهداف نادي الاتحاد السعودي، في صيف العام الحالي "أيضًا"؛ حيث تم وضعه على أعلى رأس قائمة تدعيم حراسة المرمى، إلى جانب مواطنه أليسون بيكر والألماني مارك أندريه تير شتيجن.

جدير بالذكر أن إيدرسون يلعب في صفوف "السيتزنس" منذ صيف عام 2017، عندما انضم إليه قادمًا من بنفيكا البرتغالي؛ حيث شارك في 332 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، مستقبلًا خلالهم 257 هدفًا ومحافظًا على نظافة شباكه 155 مرة.