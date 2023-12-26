تمهيدًا لضم حارس الأهلي؟ .. قرار مفاجئ ضد مارسيلو جروهي في كلاسيكو الاتحاد والنصر

جدل جديد بشأن مستقبل مارسيلو حروهي مع نادي الاتحاد

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يبدو أن أيام الحارس البرازيلي المخضرم مارسيلو جروهي، باتت معدودة للغاية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

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جروهي البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى الاتحاد في يناير 2019، وكان أحد أهم العناصر التي قادت الفريق الأول؛ لتحقيق ثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس السوبر السعودي، الموسم الرياضي الماضي.

الجهاز الفني للعميد الاتحادي، بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، "استبعد" الحارس البرازيلي تمامًا، من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، في كلاسيكو المملكة الكبير أمام النصر، مساء اليوم الثلاثاء.

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جاياردو دفع بالحارس السعودي المخضرم عبد الله المعيوف، في التشكيل الأساسي أمام النصر؛ مع تواجد الشاب أسامة المرمش كـ"بديل له" على الدكة.

استبعاد مارسيلو جروهي من الكلاسيكو المؤجل من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي، يعزز الأنباء التي انتشرت في الأيام الماضية؛ بشأن الرحيل المرتقب للحارس البرازيلي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

جدير بالذكر أن مصادر مقربة من الحارس المصري محمد الشناوي، نجم النادي الأهلي المصري، كانت قد أكدت على وجود رغبة قوية من الاتحاد، للتعاقد معه بديلًا عن جروهي.

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