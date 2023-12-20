خاص | قاهر كريم بنزيما .. الاتحاد يجهز عرضًا رسميًا لضم نجم الأهلي

الاتحاد يتحرك لدعم صفوفه بعد التراجع الكبير في الموسم الحالي

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يعمل نادي الاتحاد السعودي، على التعاقد مع أحد أبرز نجوم فريق الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2024".

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الاتحاد يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ على الرغم من تتويجه بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي 2022-2023.

ووفقًا لمصدر مقرب من النجم الدولي المصري محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، يحظى اللاعب باهتمام كبير من ناديي الاتحاد وضمك السعوديين.

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المصدر كشف في تصريحات لموقع "كووورة"، مساء اليوم الأربعاء، عن تجهيز مجلس إدارة نادي الاتحاد، عرضًا رسميًا لتقديمه إلى الأهلي؛ من أجل حسم صفقة الشناوي، في الميركاتو الشتوي؛ في ظل الرغبة الكبيرة في التخلص من الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

وفي نفس السياق.. أشار المصدر المقرب من محمد الشناوي، إلى تجهيز نادي ضمك أيضًا؛ عرضًا لتقديمه إلى الأهلي؛ لـ"استعارة" الحارس المصري، مقابل راتب يقدر بـ2 مليون دولار.

جدير بالذكر أن الشناوي، قدّم مستوى مبهر في مباراة الأهلي أمام الاتحاد، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية؛ حيث تصدى لركلة جزاء من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ليقود فريقه للفوز (3-1).

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