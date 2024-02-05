"كيف ستنام ليلًا؟".. تلفزيون ريال مدريد يفتح النار على تشافي وحكم مواجهة أتلتيكو!

ماذا قال تلفزيون الملكي عقب موقعة أتلتيكو؟

فتح تلفزيون ريال مدريد الرسمي النار على حكم مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد مساء أمس الأحد، ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية هجوم تلفزيون الريال على الحكم سانشيز مارتينيز، قائلًا: "هذا الرجل الذي أطلق صافرة اليوم، هل لديه الضمير لينام جيدًا الليلة؟".

وأضاف: "هناك ثلاثية سيد الخواتم، أفلام مدتها 3 ساعات، حسنًا، يمكننا أن نصنع ثلاثية مع حكام الديربي ضد أتليتي: ألبيرولا روخاس وكوادرا فرنانديز وسانشيز مارتينيز... سيكونون مرعبين».

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ولفت تلفزيون الملكي إلى أن "الأتليتي هو النادي الأكثر تفضيلا من قبل الحكام في هذا الدوري، وبفارق كبير عن أقرب منافس، لقد فازوا بدوري 2020-21 بأخطاء تحكيمية واضحة".

ولم يتوقف الأمر عند الهجوم على حكم المباراة، بل تطرق الاستوديو التحليلي إلى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، والذي صرح في وقت سابق مستنكرًا الأداء التحكيمي: "أطلب فقط أن يسمحوا لنا بالمنافسة".

وقالت القناة الرسمية للريال: "يجب أن نتذكر أن مسيرة تشافي كلاعب موضع شك، لأن مبارياته تخضع للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام والقضاء (رشوة نيجريرا). مسيرته كلها موضع شك".