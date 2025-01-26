"يتم التلاعب بك".. جاري نيفيل يهاجم بالمر بعد ما فعله جوارديولا!

ماذا قال نيفيل؟

شن جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق، هجومًا كبيرًا على كول بالمر، نجم تشيلسي، بعد خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد انتهاء المباراة بفوز السيتي (3-1)، رصدت القنوات الناقلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا وهو يخوض حديثًا وديًا طويلًا مع لاعبه السابق (بالمر) على ملعب الاتحاد.

أعرب نيفيل في البودكاست الخاص به، عن استيائه من الحديث الودي بين بالمر وجوارديولا: "كان يبتسم كما كان يفعل بيب جوارديولا، لكن كول، أنت يتم التلاعب بك هنا، لم تُقدّم ما يكفي على أرض الملعب في الشوط الثاني".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "إنه لاعب رائع، مُذهل تمامًا، لكنك تعلم شيئًا، جماهير تشيلسي التي سافرت اليوم، 3000 - 4000 شخص في تلك الزاوية البعيدة، أرادت أفضل من ذلك، لا يريدون حقًا رؤيتك تتحدث مع مدرب الفريق المنافس وتبتسم في نهاية المباراة".

وزاد: "أنا لا أتحذلق هنا. لكن كان هناك شيء ما عندما فكرت، بيب جوارديولا يتلاعب بك هنا. أعلم أنه كان يملك بالمر، لكنه لم يُشركه هنا وباعه، إجراء محادثة في الداخل أنا لست ضد ذلك، شعرت فقط في النهاية بشيء لم أشعر أنه صحيح من وجهة نظر كول بالمر".

وختم: "لا أنظر إلى سبب قيام بيب جوارديولا بذلك، هذا ما يفعله بيب جوارديولا لكنني لن أفعل ذلك، لو خسرت 3-1 خارج أرضي وكنت مُخيّبًا للآمال مثل ذلك. وتوقعتُ المزيد من كول بالمر في الشوط الثاني".