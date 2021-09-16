"تكتيك إنتر" يحرم أنشيلوتي من الاستعانة بخدمات هازارد

ظهر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني والسعادة بادية على وجهه بعد فوز فريقه على إنتر الإيطالي بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد خطف الفوز من ملعب "جوزيبي مياتزا" معقل إنتر في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بفضل هدف من البرازيلي رودريجو بعد تمريرة ذكية من الفرنسي إدواردو كامافينجا.

وبفوزه على إنتر، يتقاسم ريال مدريد صدارة المجموعة الرابعة مع نادي شريف تيراسبول بطل مولدوفا الذي حقق مفاجأة مدوية بالفوز على شاختار الأوكراني بهدفين دون رد.

وأشاد أنشيلوتي بأداء لاعبي ريال مدريد على مدار شوطي المباراة، وبشكل خاص البلجيكي تيبو كورتوا حارس المرمى الذي تألق بشكل واضح في الدفاع عن مرماه خلال الشوط الأول.

ماذا قال أنشيلوتي عن الفوز على إنتر؟

وخلال المؤتمر الصحفي لما بعد المباراة، والذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أشاد أنشيلوتي بأهمية الانتصار على إنتر في الجولة الأولى من دوري الأبطال.

وقال المدرب الإيطالي: "الانتصار مهم جدًا، كنا أفضل في الشوط الثاني، ولم نستقبل أي هدف بفضل كورتوا في الشوط الأول".

وتابع: "دافعنا بشكل أكبر في الشوط الأول، لكن غيرنا طريقة الخروج بالكرة في الشوط الثاني، وظهرنا بشكل أفضل".

ماذا قال أنشيلوتي عن أداء رودريجو؟

المدرب الإيطالي امتدح رودريجو على أدائه خلال الدقائق التي لعبها في المباراة، وعلى الهدف الذي سجله.

وقال أنشيلوتي: "مع دخول رودريجو لعبنا أكثر على الجناح، ووجدنا الحل على الأطراف، أحببت المباراة لأننا تعرضنا لضغط شديد وعانينا، أحببت ذلك، لقد عرفنا كيف نتعامل مع المعاناة".

وأضاف عن البرازيلي الشاب: "ليس من المهم عدد الدقائق التي سيلعبها، ولكن كيف سيلعب خلالها، لقد ساعد كارباخال كثيرًا ثم أمام مرمى المنافس، هو بارد جدًا ويسجل أهدافًا رائعة".

ماذا قال أنشيلوتي عن عدم الدفع بهازارد خلال مباراة إنتر؟

وتطرق أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن قراره بعدم الاعتماد على البلجيكي إيدين هازارد، الذي بدأ المباراة على مقاعد البدلاء ولم يشارك.

وقال أنشيلوتي: "فكرت في إقحامه خلال الشوط الثاني، لكن إنتر أغلق المساحات في قلب الملعب، وأردت أن يكون اللعب أكثر على الأطراف، ولهذا السبب قررت الاستعانة بخدمات رودريجو".

وأضاف: "نمتلك لاعبين شباب يتمتعون بقدر كبير من الجودة، والمستقبل سيكون مبهرًا أمامهم".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "كورتوا أنقذنا في الشوط الأول بعدما قام بتصديات عالية المستوى، من الناحية الدفاعية لم نلعب بشكل سيئ".

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