تقنية الفيديو تدخل تاريخ كأس آسيا للمرة الأولى

سيتم تطبيق هذه التقنية في المباراة الأولى من الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا الإمارات 2019

فيسبوك تويتر ماجد جزر

للمرة الأولى في تاريخها، ستشهد بطولة كأس آسيا استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد والمعروفة تحت مسمّى "الفار" (VAR).

وسيتم تطبيق هذه التقنية في المباراة الأولى من الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، والتي تجمع المنتخب الفيتنامي مع نظيره الياباني غداً الخميس في استاد آل مكتوم في دبي.

وسيقود الحكم الإماراتي محمّد عبد الله محمّد هذه السابقة التاريخية، بمعاونة الحكّام محمّد الحمادي وحسن المهري الذين شاركوا في تحكيم مباريات كأس العالم 2018 في روسيا.

كأس آسيا 2019 | عبد الكريم حسن يغيب عن مواجهة قطر أمام كوريا الجنوبية

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قو وافقت على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ابتداء من الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا "الإمارات 2019" والتي تقام حالياً في الإمارات.

وسيسهم تطبيق تقنية حكم الفيديو بدءاً من الأدوار الإقصائية في تعزيز ودعم قرارات الحكام خلال الدور ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية إذ ستستخدم تقنية حكم الفيديو المساعد في سبع مباريات ستحتضنها أربعة ملاعب هي استاد مدينة زايد الرياضية واستاد محمد بن زايد في أبوظبي واستاد هزاع بن زايد في العين واستاد آل مكتوم في دبي.

وكان سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أكد إنهم مصممين على الاستفادة من التكنولوجيا في كرة القدم، وإنهم يتطلعوا لاستخدام تقنية الفيديو في بطولة آسيا المقبلة.

📢 لمعلوماتكم

💢 سيتم تطبيق تقنية الفيديو في #كأس_آسيا2019 بداية من دور ربع النهائي

👈 أي أن مباراة فيتنام واليابان الخميس المقبل ستكون المباراة الأولى التي سنشهد فيها تقنية الفيديو في البطولة#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/0bjxnIl7sG — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 22, 2019

ي.