كأس آسيا 2019 | عبد الكريم حسن يغيب عن مواجهة قطر أمام كوريا الجنوبية

الأدعم نجح في التأهل لدور الـ8، لكنه يفقد نجمه في اللقاء المقبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يفتقد المنتخب القطري في مواجهته أمام كوريا الجنوبية المقبلة نجمه عبد الكريم حسن، بدور الـ8 من كأس آسيا الإمارات 2019.

الأدعم تأهل لدور الـ8 بعدما تغلب على العراق بهدف وحيد، سجله بسام الراوي، أمس الثلاثاء، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

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ويأتي غياب اللاعب الأفضل بآسيا عام 2018 عن منتخب بلاده في اللقاء المقبل إثر تراكم البطاقات، حيث حصل على الإنذار الثاني خلال مواجهة أسود الرافدين بالدقيقة 84.

عبد الكريم حصل على الإنذار الأول خلال مواجهة كوريا الشمالية بالجولة الثانية من دور المجموعة، ووفقًا للوائح البطولة فإن حصول أي لاعب على بطاقتين صفراويتين في مباراتين مختلفتين، تمنعه من المشاركة في اللقاء المقبل.

ومن المنتظر أن تقام مواجهة العنابي أمام كوريا الجنوبية في 25 من الشهر الجاري، على استاد مدينة زايد الرياضية.