بعد تقديمه المذهل في ريال مدريد.. مبابي يقضي عطلته إلى جانب ميسي!

النجم الفرنسي في ميامي..

بدأ النجم الفرنسي كيليان مبابي قضاء عطلته الصيفية، بعد تقديمه الأسطوري أمام ما يزيد على 80 ألفًا من جماهير ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو.

وانضم مبابي إلى ريال مدريد في صفقة مجانية بالميركاتو الصيفي الجاري، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وبدأ مبابي العطلة الصيفية متأخرًا بسبب مشاركته مع منتخب فرنسا في أمم أوروبا (يورو 2024)، ما يبعده عن جولة ريال مدريد التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل انطلاق الموسم الجديد، يخوض خلالها 3 مباريات أمام برشلونة وميلان وتشيلسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتداولت المنصات الإعلامية صورًا من وصول مبابي إلى مدينة ميامي الأمريكية لقضاء عطلته، والتي يتواجد فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رفقة فريقه إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

ومن المقرر أن تمتد عطلة مبابي حتى يوم 6 أغسطس المقبل، على أن يخوض أول مباراة رسمية مع ريال مدريد في الموسم الجديد 2024-2025 أمام أتالانتا بكأس السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس المقبل ببولندا.