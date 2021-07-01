تقارير: هالاند يقترب من هذا النادي رغم "تعنت" وأزمات رايولا

هل تحدث الصفقة؟

أوشك نجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند على مغادرة سيجنال إيدونا بارك هذا الصيف، رغم ما يظهر من صعوبة بالغة في إتمام هذه الخطوة بسبب ناديه.

لكن ما ذكرته صحيفة تايمز على لسان الصحفي إيان ماكجاري يؤكد أن تشيلسي في مفاوضات متقدمة مع الدولي النرويجي قد تنتهي به في ستامفورد بريدج.

في الوقت نفسه، توجد أزمة واحدة كبرى في هذه المفاوضات وتتمثل في وكيل هالاند، مينو رايولا، إذ أن الإيطالي وبجانب عمولته الضخمة، يود وضع شرطًا جزائيًا في عقد اللاعب مع تشيلسي.

إدارة تشيلسي ترفض مبدأ الشروط الجزائية مع جميع لاعبيها، ومع لاعب بقيمة هالاند لن تقبل بالفكرة بأي حال من الأحوال، وهو ما يتنافى مع ما يرغبه رايولا في انتقال سلس لموكله إن قرر مغادرة البلوز.

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يُشار هنا إلى أن سعر هالاند بحسب هذه التقارير يبلغ 200 مليون يورو، وإن كان المبلغ ضخمًا، فإن إعجاب مالك تشيلسي رامون أبراموفيتش بقدرات النرويجي قد يجعله يدفع هذا الرقم بسهولة لجلبه إلى لندن.

حتى الآن لا يوجد اتفاق بين إدارة تشيلسي ونظيرتها في دورتموند، ولا يُعرف إذا كانت المفاوضات بينهما بدأت أم لا، لكن هذا التقرير يؤكد أن هالاند "يأمل" في الانتقال إلى النادي الإنجليزي في هذا الصيف.

الجدير بالذكر أن هالاند لا يمكنه الرحيل هذا الصيف بدون موافقة دورتموند، فيما يمكنه المغادرة حيثما شاء العام المقبل بمجرد تفعيل الشرط الجزائي البالغ أقل من 100 مليون يورو.