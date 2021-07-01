هالاند غاضب من رحيل سانشو، فهل يُنذر دورتموند؟

رد فعل غير متوقع..

أصداء كثيرة تواجدت لصفقة انتقال جادون سانشو من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد، وأحد ردود الأفعال كانت غضب والد إرلينج هالاند من رحيل زميل نجله.

وأعلن مانشستر يونايتد بصورة رسمية عن التعاقد مع سانشو نظير 85 مليون يورو، في صفقة قياسية استمرت المفاوضات بها لمدة عام.

رحيل سانشو بهذا المبلغ على الأرجح يعني بقاء هالاند في دورتموند الموسم المقبل، غير أن والد النجم النرويجي غاضب لفقدان أحد أهم نجوم النادي الألماني، وما سيتركه من آثار سلبية في سيجنال إيدونا بارك.

وبعد إعلان الصفقة، كتب والد هالاند على تويتر معربًا عن غضبه "اللعنة!".

لكنه تدارك بعد ذلك، وأبدى سعادته لسانشو فقال "أتمنى كل الخير لسانشو، سوف نفتقدك".

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هالاند صاحب الطموحات الكبيرة الآن يصطدم بواقع فقدان أحد أهم عوامل نجاح دورتموند، وهو ما يعني أن النادي قد تتراجع حظوظه في المنافسة على كافة الألقاب إن لم يجد البديل المناسب بنفس المستوى.

وقد يكون رد فعل والد هالاند بمثابة الإنذار لإدارة دورتموند بأن استمرار رحيل النجوم عن مقاطعة فيستفاليا سيعني بالضرورة رحيل نجله مبكرًا إلى وجهة أكبر.

الجدير بالذكر أن دورتموند يرفض بيع هالاند هذا الصيف ويخطط للإبقاء عليه حتى الموسم المقبل، على أن يرحل حينها بالشرط الجزائي البالغ 80 مليون يورو.