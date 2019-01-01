تقارير - نيمار ينوي الاعتذار علنًا لجماهير برشلونة من أجل العودة

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ينوي الخروج علنًا للاعتذار عن طريق رحيله عن برشلونة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان قرر الخروج علنًا من أجل الاعتذار لجماهير نادي برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن اللاعب يريد العودة لصفوف برشلونة في الموسم الجديد تحت أي ظرف.

أخيرًا وجدنا ماتيو يشجع والده ميسي😅♥



(📽: IG/antonelaroccuzzo) pic.twitter.com/rs19NP8nQ1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

وكانت جماهير برشلونة قد أبدت اعتراضًا كبيرًا على عودة نيمار لصفوف البلوجرانا من جديد عقب رحيله في صيف 2017 بفسخ تعاقده مع الفريق ودفع قيمة الشرط الجزائي.

وأظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" قبل ساعات رفض 71% من جماهير برشلونة لعودة النجم البرازيلي من جديد.

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ويعاني نيمار في الوقت الحالي من الكثير من المشاكل سواء مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أو مع الشرطة البرازيلية في اتهام موجه له من قبل فتاة بالإغتصاب.

جدير بالذكر أن نيمار كان قد رحل عن صفوف برشلونة مقابل 222 مليون يورو، دفعهم برشلونة خلال ست أشهر لضم كل من عثمان ديمبيلي وكوتينيو.