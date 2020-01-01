تقارير: منصور بن مشعل يتدخل لحسم تعاقد الأهلي مع إدواردو

هل يحسم الأهلي صفقة إدواردو لصالحه؟

يبدو وأن مفاوضات الأهلي مع البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال تسير بشكل جيد، حيث يقترب من الانتقال إلى صفوف الراقي بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد إدواردو مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، واستقر مسؤولي الزعيم على عدم التجديد مع اللاعب البرازيلي، بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو.

وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية، إلى أن الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الكرة بالأهلي، تدخل من أجل حسم صفقة إدواردو لصالح ناديه.

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كما أكدت الصحيفة على أن الأهلي تقدم بعرض للبرازيلي إدواردو بقيمة 2.5 مليون دولار في الموسم، في حين طلب اللاعب مبلغ 4.5 مليون دولارًا في الموسم الواحد.

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ومازالت المفاوضات جارية بين الطرفين، حيث يبحث مسؤولي النادي الأهلي، الوصول إلى حل لتقريب وجهات النظر بينهم وبين اللاعب، من أجل إتمام الصفقة بنجاح.

وأصبح الأهلي أمام أمرين، الأول هو التوصل مع إدواردو لاتفاق بتخفيض المبلغ، أو بتسويق عقد أحد الأجانب بالفريق، وبيع ما تبقى من عقده، لتوفير المبلغ المطلوب للتعاقد مع اللاعب البرازيلي.