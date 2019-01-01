تقارير | محمد صلاح صفقة ريال مدريد بعد هازارد

هل ينضم هداف الدوري الإنجليزي إلى ريال مدريد؟

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع المصري محمد صلاح من صفوف ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

محمد صلاح سجل 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري ليصبح الهداف للعام الثاني على التوالي.

وقالت شبكة "كانال بلس" الفرنسية إنّ زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، طلب التعاقد مع محمد صلاح بعد الإنتهاء من التعاقد مع إيدين هازارد من صفوف تشيلسي.

وأوضحت أنّ صفقة هازارد حُسمت بصورة شبه مؤكدة وسوف يتم الإعلان عن الصفقة عقب انتهاء بطولة الدوري الأوروبي.

حدثنا عن سبب احتفال روبي فاولر بهذه الطريقة؟ 🤔 pic.twitter.com/TuPybvTYk0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019

وسوف يتجه زيدان لطلب التعاقد مع محمد صلاح ليكون مع هازارد قادة الفريق في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد اتفق على دفع 100 مليون يورو لأجل ضم هازارد، كما يحاول التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

وضم النادي الملكي إيدير ميليتاو من صفوف بورتو في صفقة بلغت 50 مليون يورو.