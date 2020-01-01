تقارير.. كالدارا يقترب من مغادرة ميلان والعودة إلى أتلانتا

المدافع الإيطالي قريب من العودة لبيته القديم

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي أتلانتا اقترب من حسم صفقة ماتيا كالدارا من ميلان على سبيل الإعارة.

وانضم كالدار إلى الروسونيري في 2018، ولكنه لم يشارك مع الفريق، بسبب الإصابات، ومن قبله لم يشارك مع يوفنتوس فقرر العودة إلى أتلانتا.

نجم إنتر في طريقه إلى ميلان

كالدار صاحب الـ 25 عاماً، بدأ مسيرته مع أتلانتا في 2013 وحتى 2017، وخلال تلك الفترة خاض فترتي إعارة إلى ناديي تشيزينا وتراباني.

ووفقاً لشبكة سكاي سبورت الإيطالية، فإن أتلانتا سيستعيد لاعبه من ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع أحقية الشراء.

وكما أشارت الشبكة، فإنه من المتوقع أن يكون خيار الشراء للاعب مقابل 15 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة، فور انتهاء جميع الأطراف من الاتفاق على كافة التفاصيل.

وفي موسم 2017/18، شارك المدافع الإيطالي مع أتلانتا في 47 مباراة، نجح خلالها في تسجيل سبعة أهداف.

جدير بالذكر أن أتلانتا حالياً يحتل المركز الخامس من جدول ترتيب السيري آ برصيد 34 نقطة، بينما يحتل ميلان المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.