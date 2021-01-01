تقارير: جلطة سراي يتابع أليو ديانج تمهيدًا لضمه

بعد نجاح تجربة مصطفى محمد، لاعب الأهلي في طريقة إلى جلطة سراي

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن نادي جلطة سراي يتابع اللاعب المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أليو ديانج يعد واحدًا من أهم عناصر فريق الأهلي الأساسية، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني الحالي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بشكل أساسي.

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وأشارت صحيفة "Takvim" التركية إلى أن نادي جلطة سراي يراقب أليو ديانج لاعب وسط الأهلي خلال الوقت الحالي، تمهيدًا لضمه بداية من الموسم المقبل.

رغبة جلطة سراي في ضم لاعب آخر من الدوري المصري، بعد نجاح المهاجم المصري مصطفى محمد، الذي انتقل إلى صفوفه من نادي الزمالك.

وينتظر مسؤولي نادي جلطة سراي التركي، قرار المدرب فاتح تريم، من أجل التواصل بشكل رسمي مع مسؤولي النادي الأهلي، للحصول على خدماته بشكل نهائي.

ولفت ديانج الأنظار له بعد المستوى الرائع الذي ظهر به رفقة فريقه الأهلي، ومنتخب بلاده مالي خلال الفترة الماضية، ليصبح محط أنظار العديد من الفرق التي ترغب في ضمه.