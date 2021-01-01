أشيمبونج: الزمالك يتعامل مع الناس مثل الحيوانات .. وتعرضت للخداع

اللاعب الغاني يوضح كواليس أزمته مع الزمالك

أكد الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب نادي الزمالك السابق، على أنه تعرض للخداع من جانب مسؤولي القلعة البيضاء، متحدثًا عن علاقته بنادر السيد وكيله السابق.

وقال اللاعب الغاني خلال تصريحات للإذاعة البريطانية "BBC": "كنت سعيدًا بتجربتي مع نادي الزمالك، ولكنهم لا يمكنهم معاملة الناس مثل الحيوانات نحن بشر وجئنا إلى هنا من أجل العمل".

وتابع: "تعرضت للخداع عندما انتقلت إلى بتروجيت على سبيل الإعارة عام 2018، حيث قمت بالتوقيع على وثيقة تنص على أنني تنازلت عن كامل عقدي مع الزمالك، وليس راتبي فقط".

وأردف: "قمت بجرة قلم وبدون قصد بالتخلي عن أكثر من مليون دولار، ولا أحد سيفعل ذلك، والشيء الوحيد الذي وقعت عليه عن علم هو أن بتروجيت سيدفع لي نصف الموسم الذي سألعبه في صفوفه فقط".

وأشارت "BBC" إلى أن أشيمبونج انتقل إلى أحد الأندية القطرية، بعد إصرار الزمالك على تنازل اللاعب على ادعاءاته ضد النادي، قبل حصوله على الأوراق المطلوبة للموافقة على انتقاله، في ظل إغلاق العروض أمامه وارتباطه بأسرة مكونة من 4 أفراد، بما فيهم طلف عمره شهرين، ليضطر اللاعب للتوقيع على وثيقة مثيرة للجدل اسمها (اتفاقية التسوية)".

ومن جانبه واصل أشيمبونج حديثه قائلًا: "أقريت على أنني تلقيت كل أموالي وممتلكاتي، وبدون ذلك لم يكن ليرسلوا المستندات أبدًا لي، وإذا لم أوقع فكيف سأطعم عائلتي، شيء مخجل جدًا أنك لا تستطيع توفير المال، وعندما كنت في الزمالك أنفقت كل المال الذي أدخرته لأنهم لم يمنحوني مال وقتها".

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وعن علاقته بنادر السيد، قال أشيمبونج: "لم ألتقيه منذ 2018، فأين أعطيته إذن بتمثيلي، ليس لدي أي فكرة عما يفعله هو والزمالك، ولم أوقع على أي من الوثائق الثلاث التي قام بتقديمها إلى (فيفا) كدليل من الزمالك والتي تدعي أنني أعطيته إذن لتمثيلي".

نادر السيد علق على تصريحات أشيمبونج، حيث قال: "اللاعب وكيلي منذ 2016 وحتى الآن، وجميع الاتفاقيات والتفويق رسمية وموثقة".