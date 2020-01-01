تقارير .. بيتروس يُقرر الرحيل عن النصر السعودي

بيتروس كان قد وقع للعالمي في يوليو 2018 الماضي قادماً من ساو باولو البرازيلي

توقعت تقارير صحفية سعودية رحيل اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب وسط نادي النصر السعودي عن فريقه خلال نهاية الموسم الجاري 2019\2020.

ودخل بيتروس الفترة الحرة في شهر يناير الماضي، وهي الفترة التي تتيح للاعب التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة ناديه.

صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها قالت أن بيتروس توصل إلى اتفاق مع أحد الأندية من أجل الرحيل عن صفوف العالمي خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

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وقالت الصحيفة أن بيتروس رفض الكشف عن فريقه الجديد الذي سيمثله اللاعب بداية من الفترة الصيفية القادمة، حيث توقعت رحيل بمجرد انتهاء عقده الحالي الذي ينتهي نهاية الموسم الحالي.

وكان بيتروس قد خرج من حسابات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا في قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا للموسم الحالي.

بيتروس كان قد وقع للعالمي في يوليو 2018 الماضي قادماً من ساو باولو البرازيلي، بعقدٍ يمتد إلى يونيو 2020.

يُذكر أن إدارة النصر لم تتمكن من حسم ملف بيتروس على الرغم من الحاجة الفنية لخدماته، إضافة إلى المطالبات الجماهيرية القوية بضرورة التجديد مع اللاعب