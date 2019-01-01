تقارير - برودوم يُرشح المدير الفني الجديد للشباب السعودي

الشباب أنهى الموسم الحالي في المركز الخامس برصيد 54 نقطة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن بدء إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان في التحرك للتعاقد مع مدير فني جديد من أجل قيادة الفريق خلال الموسم المُقبل.

إدارة الليوث كانت قد أعلنت عن نهاية مشوار المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا مدرب الفريق عقب نهاية الموسم 2018\2019.

"إنهم انجرفوا بحثاً عن بطولات شخصية على حساب امانتهم الإعلامية ومصداقيتهم.. والأيام كفيلة بكشفهم أمام جماهير الزعيم" 🗨️



محمد بن فيصل يُدافع عن نفسه ويُهاجم بعض الإعلاميين 🗣️



🔗 https://t.co/oTvcDxU6es pic.twitter.com/Ef7OIPWQwz — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 21, 2019

التقارير أشارت إلى أن البلطان تواصل مع المدير الفني البلجيكي ميشيل برودوم من أجل ترشيح مدير فني جديد لقيادة الفريق.

الشباب أنهى الموسم الحالي في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، وتسببت خسارته من الهلال في أخر مباراة في ضياع المقعد الآسيوي.

محمد بن فيصل يُدافع عن نفسه ويُهاجم بعض الإعلاميين

يُذكر أن الروماني سوموديكا قدم عملاً رائعًا مع الشباب خلال الموسم الحالي، إلا أن امتلاكه أكثر من عرض خليجي ساهم في رحيله عن قيادة الفريق.